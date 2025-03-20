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Ситуация с метапневмовирусом в Удмуртии остаётся стабильной

14:41, 20 марта, 2025
Михей Кузнецов
журналист
Ситуация с метапневмовирусом в Удмуртии остаётся стабильной
14:41, 20 марта, 2025
Михей Кузнецов
журналист
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#Удмуртия\n#вирус\n#Управление Роспотребнадзора по УР\n#заболевание
Источник фото: unsplash.com (Towfiqu barbhuiya)
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На неделе с 10 по 16 марта в республике выявлено около трёх случаев заболевания.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии наблюдается стабильная ситуация с метапневмовирусом. Об этом «Сусанину» рассказали в Управлении Роспотребнадзора по республике.

Ранее в сети появилась информация о том, что в Удмуртии выявили четыре случая метапневмовируса. 

«Метапневмовирусная инфекция — это ОРВИ, вызываемая РНК-содержащим вирусом. В настоящее время ситуация с метапневмовирусной инфекцией в Удмуртской Республике остается стабильной. Регистрируются единичные случаи заболевания метапневмовирусной инфекции. Управлением Роспотребнадзора по Удмуртской Республике (Управление) проводится мониторинг за лабораторными исследованиями по обнаружению респираторных вирусов гриппозной и негриппозной этиологии», — рассказали в Управлении.

Таким образом, на неделе с 10 по 16 марта исследовано 16 463 пациента с ОРВИ. Среди них в 0,02% случаев выявлены метапневмовирусы (примерно три человека). 

Напомним, ранее сообщалось, что в школах Удмуртии не планируется введение карантина в связи со вспышкой новой инфекции в Китае.

В Управлении Роспотребнадзора по Удмуртии также напомнили о важности регулярного и тщательного мытья рук, особенно после посещения общественных мест.

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14:41, 20 марта, 2025
Михей Кузнецов
журналист
66
0
#Удмуртия\n#вирус\n#Управление Роспотребнадзора по УР\n#заболевание