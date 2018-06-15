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Фигуристка Ирина Слуцкая рассказала жителям Удмуртии о борьбе с диабетом

13:58, 15 июня, 2018
Анна Торхова
13:58, 15 июня, 2018
Анна Торхова
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#спорт\n#здоровье\n#Правительство\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#диабет
Фото: Facebook: Александр Бречалов
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Спортсменка подписала с правительством региона соглашение о сотрудничестве.

Ижевск. Удмуртия. Ижевск с рабочим визитом посетила прославленная фигуристка, двукратный призер Олимпийских игр, председатель Добровольного физкультурного союза Ирина Слуцкая. В Удмуртии спортсменка провела мастер-классы по скандинавской ходьбе и фигурному катанию для детей-диабетиков, а также круглый стол на тему борьбы с диабетом.

По итогам встречи Ирина Слуцкая подписала документ о сотрудничестве с правительством региона. Соглашение предусматривает организацию различных мастер-классов, спортивных мероприятий, школ скандинавской ходьбы.

«Для нас главная задача - это с помощью коллег, по результатам подписания соглашения, привлечь специалистов федерального уровня, для того, чтобы помочь с методологической работой, оказать практическую помощь врачам», - сообщил журналистам председатель правительства Удмуртии Ярослав Семенов.

Отметим, визит спортсменки состоялся в рамках всероссийской акции «Жить, побеждая диабет!», цель которой – объединить усилия для борьбы с неинфекционными заболеваниями, в том числе с диабетом. На встрече Ирина Слуцкая отметила, что диабет является одним из десяти ведущих причин инвалидности в мире. Начиная с 80-х годов 20 века количество заболевших увеличилось в 4 раза, а от осложнений диабета каждые 6 секунд в мире умирает один человек.

В 2003 году фигуристка сама столкнулась с серьёзной болезнью - васкулитом, но не опустила руки и продолжила бороться. «Моя философия – что бы ни произошло, жизнь продолжается», - отмечает она.

Кроме Удмуртской Республики, Слуцкая с подобным визитом посетила уже более 20 регионов страны.

13:58, 15 июня, 2018
Анна Торхова
119
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#спорт\n#здоровье\n#Правительство\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#диабет

 

 

 


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