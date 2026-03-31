Ижевск. Удмуртия. Ближайшие три года администрация Ижевска намерена сотрудничать с АО «ИПОПАТ». В этом заверил глава города Дмитрий Чистяков в ходе прямого эфира 30 марта.

«Я хотел бы, чтобы город чётко понимал позицию: у нас контракт с ИПОПАТ, который не завершён, по этому контракту ещё три года работы — и вот это основное, что нужно знать. А кто будет собственником, если вдруг владельцы ИПОПАТ захотят его продать — это вопрос, который никак не влияет на исполнение контракта. Он будет исполнен в любом случае», — заверил ижевчан градоначальник.

Отвечая на вопрос самих сотрудников автотранспортного предприятия, он также подчеркнул, что волноваться не стоит насчёт «продажи ИПОПАТа».

«Что произойдёт? Ничего. Вы как работали, так и будете работать. Я несколько раз встречался с руководителем профсоюза предприятия. И всегда озвучивал эту позицию: "Вам нечего там опасаться. Контракт по перевозке будет исполняться”», — сообщил глава Ижевска.

Он напомнил, что компания является частной, и решение о передаче руководства её дело, мэра эти нюансы не волнуют.

«Мы не можем сказать за частный бизнес — это их решение. Захотят поменять собственника — ради Бога. Для меня важно то, как исполняется контракт. Это мой краеугольный камень», — подытожил Дмитрий Чистяков.

Напомним, он также заверил горожан, что ИжГЭТ не собирается отказываться от троллейбусов в качестве одного из видов общественного транспорта.