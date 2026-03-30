Ижевск. Удмуртия. В Ижевске на месяц перекроют движение на участке улицы Оружейника Драгунова. Документ за подписью врио главы города Максима Шадрина опубликовали на портале муниципалитета.

Закроют движение, повесив знак «Кирпич» с 30 марта по 30 апреля на участке улицы Оружейника Драгунова в районе дома №68, рядом с лицеем №45.

На данном участке будут ремонтировать водопровод. Компании-подрядчику ООО «Стройтех» поручили установить дорожные знаки, обеспечить пути объезда, а после завершения работ восстановить благоустройство.

Напомним, здесь уже ограничивали движение транспорта с 16 по 27 марта.