На месяц перекроют в Ижевске проезд по участку улицы Оружейника Драгунова

08:30, 30 марта, 2026
Дмитрий Стрелков
журналист
#Ижевск\n#перекрытие дорог
Источник фото: "Яндекс Карты"
Здесь будут ремонтировать водопровод.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске на месяц перекроют движение на участке улицы Оружейника Драгунова. Документ за подписью врио главы города Максима Шадрина опубликовали на портале муниципалитета.

Закроют движение, повесив знак «Кирпич» с 30 марта по 30 апреля на участке улицы Оружейника Драгунова в районе дома №68, рядом с лицеем №45.

На данном участке будут ремонтировать водопровод. Компании-подрядчику ООО «Стройтех» поручили установить дорожные знаки, обеспечить пути объезда, а после завершения работ восстановить благоустройство.

Напомним, здесь уже ограничивали движение транспорта с 16 по 27 марта.

