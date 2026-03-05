Закрыть
Запрет на проезд транспорта по переулку Северному в Ижевске продлили до конца марта

11:20, 05 марта, 2026
Дмитрий Стрелков
журналист
Запрет на проезд транспорта по переулку Северному в Ижевске продлили до конца марта
#Ижевск\n#перекрытие дорог
Источник фото: ИИ
Геология внесла свои коррективы в земляные работы по прокладке газопровода.

Ижевск. Удмуртия. В связи со сложными геологическими условиями продлено ограничение движения транспорта на переулке Северном в Ижевске. Об этом сообщает администрация города.

«С 23:00 4 марта до 23:00 27 марта для продолжения работ по реконструкции газопровода на участке проезжей дороги на переулке Северном будет прекращено движение автомобильного транспорта. Водителей просим выбирать пути объезда», — говорится в сообщении.

Напомним, ранее здесь перекрывали движение с 16 февраля. Планировали при этом управиться до начала марта. 

