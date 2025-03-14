Ижевск. Удмуртия. В Ижевске выставили на аукцион земельный участок, расположенный между санаториями «Металлург» и «Энергетик». Лакомый кусок земли планируется отдать в аренду под строительство высоток. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте администрации главы и правительства республики.

Площадь участка составляет 3,9 тысячи квадратных метров. Здесь разрешено строить жильё в 18 этажей и выше.