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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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Между санаториями «Металлург» и «Энергетик» в Ижевске могут построить 18-этажный дом

14:02, 14 марта, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
Между санаториями «Металлург» и «Энергетик» в Ижевске могут построить 18-этажный дом
14:02, 14 марта, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
116
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#застройка
Источник фото: google.com/maps
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Прилегающий к ижевской здравнице земельный участок выставят на аукцион.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске выставили на аукцион земельный участок, расположенный между санаториями «Металлург» и «Энергетик». Лакомый кусок земли планируется отдать в аренду под строительство высоток. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте администрации главы и правительства республики. 

Площадь участка составляет 3,9 тысячи квадратных метров. Здесь разрешено строить жильё в 18 этажей и выше. 

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14:02, 14 марта, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
116
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#застройка