Воткинск. Удмуртия. Глава Воткинска Алексей Заметаев ответил на возмущение горожан приватизацией объекта культурного наследия «Богадельни Созыкина» или, как её ещё называют, «Красной больницы». Здание построено в начале XX века и сейчас нуждается в реставрации. В последние годы здесь работала Воткинская районная больница.

В прямом эфире на своей странице в VK Заметаев отметил, что конкурс по приватизации памятника архитектуры проводится уже в третий раз. Все предыдущие попытки результатов не дали, так как не нашлось желающих приобрести здание за 28,4 млн рублей, затем реставрировать его в жёстких рамках охранного законодательства, а затем содержать.

«У бюджета города средств на реставрацию нет. Без ремонта здание постепенно будет разрушаться. Только разработка проекта и сметы, мы делали запросы, обойдётся не в один десяток млн рублей, не говоря уже о самом ремонте. Кроме этого, здание нужно будет содержать», — заявил Алексей Заметаев.

Городские власти рассматривали различные варианты использования исторического объекта: размещение управления ЗАГС, музея истории Воткинска, музея истории Воткинского завода, МФЦ. Однако ЗАГС и МФЦ финансируются из бюджетов других уровней, а воткинский музей уже занимает своё здание.

Заметаев отметил, что при переходе в частные руки здание не лишится охранного статуса и будет сохранено.