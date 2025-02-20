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Глава Воткинска: проект реставрации «Красной больницы» обойдётся не в один десяток млн рублей

10:20, 20 февраля, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
Глава Воткинска: проект реставрации «Красной больницы» обойдётся не в один десяток млн рублей
10:20, 20 февраля, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
38
0
#Воткинск\n#Удмуртия\n#история\n#архитектура\n#приватизация
Источник фото: vk.com/udmurtia_abris (Алла Долганова)
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Конкурс по продаже здания проводится уже в третий раз. 

Воткинск. Удмуртия. Глава Воткинска Алексей Заметаев ответил на возмущение горожан приватизацией объекта культурного наследия «Богадельни Созыкина» или, как её ещё называют, «Красной больницы». Здание построено в начале XX века и сейчас нуждается в реставрации. В последние годы здесь работала Воткинская районная больница.

В прямом эфире на своей странице в VK Заметаев отметил, что конкурс по приватизации памятника архитектуры проводится уже в третий раз. Все предыдущие попытки результатов не дали, так как не нашлось желающих приобрести здание за 28,4 млн рублей, затем реставрировать его в жёстких рамках охранного законодательства, а затем содержать. 

«У бюджета города средств на реставрацию нет. Без ремонта здание постепенно будет разрушаться. Только разработка проекта и сметы, мы делали запросы, обойдётся не в один десяток млн рублей, не говоря уже о самом ремонте. Кроме этого, здание нужно будет содержать», — заявил Алексей Заметаев. 

Городские власти рассматривали различные варианты использования исторического объекта: размещение управления ЗАГС, музея истории Воткинска, музея истории Воткинского завода, МФЦ. Однако ЗАГС и МФЦ финансируются из бюджетов других уровней, а воткинский музей уже занимает своё здание. 

Заметаев отметил, что при переходе в частные руки здание не лишится охранного статуса и будет сохранено. 

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10:20, 20 февраля, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
38
0
#Воткинск\n#Удмуртия\n#история\n#архитектура\n#приватизация