Воткинск. Удмуртия. Объект культурного наследия регионального значения «Красная больница», расположенный в Воткинске, выставлен на продажу. Начальная цена памятника гражданской архитектуры составляет 28,4 млн рублей. Информация о проведении аукциона опубликована на сайте воткинской Гордумы.

Согласно охранному обязательству, здание «Красной больницы» было возведено в период с 1902 по 1906 годы под руководством архитектора Ивана Чарушина. Четырехэтажное кирпичное строение, включая подземный этаж, занимает площадь 2,3 тыс. кв. м. Состояние объекта оценивается как «условно-удовлетворительное», а его отделка требует капитального ремонта. Земельный участок, на котором расположена больница, имеет площадь 7,4 тыс. кв. м. «Красная больница» находится по адресу: улица Пугачёва, 27а.

В границах памятника запрещено капитальное строительство, прокладка теплотрасс и газопроводов, размещение киосков, а также установка кондиционеров на фасаде. Однако разрешены реконструкция здания и благоустройство прилегающей территории.

Новый владелец обязан разработать проект реставрации «Красной больницы» и провести соответствующие работы в соответствии с охранным обязательством.

Прием заявок на участие в аукционе продлится до 25 февраля, а сами торги состоятся 27 февраля.

Напомним, в конце 2023 года жители Воткинска начали сбор подписей против приватизации «Красной больницы». В городской администрации заверили, что в случае передачи памятника архитектуры в частные руки, он сохранит охранный статус.