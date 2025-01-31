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Жилой дом в Ижевске остался без воды из-за пробитой трубы

09:24, 31 января, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
Жилой дом в Ижевске остался без воды из-за пробитой трубы
09:24, 31 января, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
376
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#ЖКХ\n#авария
Источник фото: vk.com/zlou18
376
0

Сеть холодного водоснабжения повредили при бурении грунта.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске на улице Карла Маркса уже вторые сутки жильцы дома №434 остаются без холодной воды. На месте работают аварийные бригады, сообщили в администрации Ижевска.

Местные жители рассказали в соцсетях, что здесь идёт реконструкция электросетей. В ходе горизонтального бурения к подстанции рабочие повредили трубу с холодной водой. В результате аварии произошёл разлив воды по двору.

«Ведутся работы по устранению повреждения на трубопроводе. Подачу холодной воды обещают восстановить до 20:00 31 января 2025 года. Для снабжения жильцов водой с 08:00 во дворе дома № 434 по улице Карла Маркса установлена емкость с питьевой водой, которая будет доступна до завершения работ», — сообщили в горадминистрации. 

09:24, 31 января, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
376
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#ЖКХ\n#авария