Ижевск. Удмуртия. В Ижевске до 31 марта открыт приём документов для занесения на Доску почёта граждан и трудовых коллективов. Об этом сообщает администрация города.

На Доске почёта ежегодно обновляются 14 фотографий граждан и 6 стендов наименований трудовых коллективов. Все они вносят значительный вклад в социально-экономическое развитие города, добились наивысших показателей и имеют разные заслуги перед Ижевском.

Кандидатов выдвигают предприятия, учреждения и организации, общественные объединения Ижевска. Всего можно выдвинуть одного человека, кандидатуру которого утвердили члены организации. Кандидаты могут представлять различные сферы жизни города, например, жилищно-коммунальное хозяйство, строительство, промышленность, транспорт, образование, культуру, спорт, здравоохранение, соцобеспечение, торговлю, финансы, правоохранительную деятельность и другие сферы.

Заявки на занесение на Доску почёта принимают до 31 марта в управлении кадровой политики администрации Ижевска на улице Пушкинской, 276, в кабинете №414. Список необходимых документов, которые нужно предоставить вместе с заявкой, указан на сайте города.

Всех кандидатов рассмотрит специальная комиссия, в которую входят представители органов местного самоуправления и общественных организаций города. В результате фотографии и имена граждан, а также названия трудовых коллективов обновят на Доске почёта ко Дню города.

По всем вопросам можно обращаться по телефону: 41-41-82.