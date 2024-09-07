С 13 по 16 сентября на перекрестке улиц Карла Либкнехта и Карла Маркса в Ижевске закроют движение 

Ижевск. Удмуртия. На перекрестке улиц Карла Либкнехта и Карла Маркса в Ижевске проведут капремонт трамвайных путей. Об этом журналистам сообщил глава города Дмитрий Чистяков в ходе брифинга 7 сентября.

Генеральный директор «ИжГЭТ» Андрей Батов отметил, что рельсы находятся в критическом состоянии и без ремонта не смогут использоваться зимой.

Вечером 13 сентября начнется демонтаж старых бетонных плит. Подрядчик проведет фрезерование асфальта на перекрестке. Работы продлятся до 15 сентября. Помимо ремонта трамвайных линий планируется устранить колейность проезжей части, на которую часто жаловались местные жители.

Из-за работ с 20:30 13 сентября по 03:30 16 сентября на участке будет закрыто движение для всех видов транспорта.

Трамвайное движение организуют следующим образом:

№1 короткий маршрут: улица Московская – улица Магистральная и обратно.

№5 короткий маршрут: улица Огнеупорная – улица Магистральная и обратно.

5 маршрут: Буммаш – улица Халтурина – улица Ленина – Центр (через кольцо Вадима Сивкова) и обратно.

9 и 12 маршруты закрыты. Увеличено количество трамваев на 2, 10 маршрутах.

Троллейбусное движение будет организовано:

10 маршрут: поселок Машиностроителей – Центр – улица Советская – улица Воровского – улица Орджоникидзе – улица Ворошилова и обратно.

14 маршрут: улица К. Герда – Центр – улица Советская – улица Удмуртская – улица Дзержинского – улица Труда и обратно.

6 маршрут закроют.

На время проведения работ будет организована бесплатная перевозка пассажиров на микроавтобусе ИжГЭТ по маршруту: автобусная остановка «Автотехцентр» до центра (К. Маркса – Чугуевского – Пушкинская – Ленина) с интервалом движения 25-30 минут. Режим работы с 05:30 до 21:30.

Напомним, ранее сообщалось об ограничении движения на улице Кирова.