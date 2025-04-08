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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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В Ижевске вновь ищут подрядчика для ремонта подземного перехода около УдГУ

15:24, 08 апреля, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
В Ижевске вновь ищут подрядчика для ремонта подземного перехода около УдГУ
15:24, 08 апреля, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
120
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#ремонт\n#подземный переход
Источник фото: ИА «Сусанин»
120
0

Цена контракта превышает 27 млн рублей.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске запустили конкурс по определению подрядчика, который капитально отремонтирует подземный переход возле УдГУ. Информация опубликована на портале госзакупок.

Открытый конкурс стартовал с 7 апреля. Новому подрядчику предстоит актуализировать и скорректировать проектно-сметную документацию и капитально отремонтировать объект на улице Удмуртской. Начальная цена контракта составляет 27 754 557 рублей. 

Заявки принимают до 24 апреля 2025 года. 

Напомним, в августе 2023 года власти разорвали контракт с первым подрядчиком, так как он сорвал сроки работ. С того момента было проведено несколько конкурсов по определению новой подрядной организации, но на них никто не заявился. В августе 2024 года глава Ижевска Дмитрий Чистяков заявил, что объект включат в проект комплексного благоустройства улицы Удмуртской. 

Также сейчас в Ижевске ищут подрядчика для ремонта подземного перехода на перекрёстке улиц Советской и Горького. Его планируют обновить в 2025 году.

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15:24, 08 апреля, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
120
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#ремонт\n#подземный переход