Ижевск. Удмуртия. В Ижевске трамваи №№ 5, 8, 10, 11, 12 вновь ходят по стандартному маршруту. Об этом сообщает пресс-служба «ИжГЭТ» в своих соцсетях.

Напомним, в ночь на 13 июня на пересечении улиц Ленина и Халтурина стартовали работы по замене рельсов. Их планировалось завершить до 04:00 16 июня.

Ремонт удалось закончить раньше. Рабочие обновили 125 м одиночного пути, смонтировали одну новую стрелку и крестовину, а также на стыках с рельсами уложили нижний слой асфальта. В результате проезд для трамваев №5 и №10 открыли в 19:00 15 июня, но транспорт ходил с увеличенными интервалами — от 18 до 35 минут.

С 04:00 16 июня движение общественного транспорта по перекрёстку открыли в полном объёме.

Второй этап работ стартует через две недели. 28 и 29 июня перекрёсток улиц Ленина и Халтурина перекроют для замены рельс на участке, где с улицы Ленина сворачивают трамваи №№ 10, 11, 12.

Общественный транспорт не будет ходить по путям с вечера 26 июня до утра понедельника, 30 июня. Для машин организуют движение по южной полосе улицы Ленина. После того, как здесь заменят рельсы, дорожники уложат второй слой асфальта.