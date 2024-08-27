В последние дни лета в парке Горького в Глазове запустят новые аттракционы

Глазов. Удмуртия. В парке Горького в Глазове 30 августа запустят новые аттракционы. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Карусели для взрослых и детей от трех лет будут работать с 11:00 до 22:00. С 13:00 до 16:00 пройдёт праздничная программа со сказочными героями и выставка автомобилей (0+).

В 18:00 в парке начнётся дискотека «Как раньше» с любимыми хитами 80-х, 90-х и 00-х (18+).

Напомним, что в 2023 и 2024 годах в парке установили 4 новых аттракциона: цепочную карусель «Вихрь», свадебную карусель с лошадками, качели-лодочки и экстремальное колесо вертикального вращения. А в апреле 2024 года стартовали работы по благоустройству зоны аттракционов.

В дальнейшем в парке Горького может появиться автодром, карусель «Орбита» и новый арт-объект.