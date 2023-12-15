Первый новый аттракцион прибыл в глазовский парк Горького

Глазов. Удмуртия. Первый новый аттракцион прибыл в Глазов для парка Горького. Как сообщает пресс-служба администрации города, ведётся установка цепочной карусели «Вихрь», установку планируют завершить к концу недели.

На следующей неделе ожидается поставка ещё двух каруселей — качелей «Лодки» и свадебной карусели «Манеж».

Напомним, возрождение зоны аттракционов в парке Горького проходит в рамках программы «Радиус доверия», которую топливная компания ТВЭЛ госкорпорации Росатом воплощает в городах присутствия своих производств. Запустить аттракционы планируется летом 2024 года.

В этом году в рамках программы «Радиус доверия» глазовчане проголосовали за продолжение развития зоны аттракционов в парке. В 2024 году здесь планируют установить ещё два новых аттракциона – автодром и «Орбита».