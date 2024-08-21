Ижевск. Удмуртия. Жителей Ижевска приглашают пройти опрос по благоустройству улицы Удмуртской. Об этом сообщает администрация города.

Напомним, в 2025 году в рамках программы комплексного благоустройства центрального квадрата Ижевска запланировано обновление улицы Удмуртской на участке от улицы Кирова до улицы Ленина. Об этом в ходе прямого эфира говорил глава города Дмитрий Чистяков.

Жители могут выразить свои пожелания по организации пешеходного маршрута, а также по озеленению территории. Полученные ответы будут учтены при поиске эффективных решений для создания комфортного и актуального запросам и потребностям горожан пространства.

Опрос анонимный по желанию, продолжительность выполнения — 10-15 минут.

Чтобы высказать своё мнение, нужно пройти по ссылке на анкету.