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Жителей Ижевска приглашают пройти опрос по благоустройству улицы Удмуртской

14:20, 21 августа, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
Жителей Ижевска приглашают пройти опрос по благоустройству улицы Удмуртской
14:20, 21 августа, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
104
0
#Ижевск\n#городская среда\n#общественное мнение
Фото: ИА «Сусанин»
104
0

Заняться ремонтом планируют в 2025 году.

Ижевск. Удмуртия. Жителей Ижевска приглашают пройти опрос по благоустройству улицы Удмуртской. Об этом сообщает администрация города.

Напомним, в 2025 году в рамках программы комплексного благоустройства центрального квадрата Ижевска запланировано обновление улицы Удмуртской на участке от улицы Кирова до улицы Ленина. Об этом в ходе прямого эфира говорил глава города Дмитрий Чистяков. 

Жители могут выразить свои пожелания по организации пешеходного маршрута, а также по озеленению территории. Полученные ответы будут учтены при поиске эффективных решений для создания комфортного и актуального запросам и потребностям горожан пространства.

Опрос анонимный по желанию, продолжительность выполнения — 10-15 минут.

Чтобы высказать своё мнение, нужно пройти по ссылке на анкету.

14:20, 21 августа, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
104
0
#Ижевск\n#городская среда\n#общественное мнение