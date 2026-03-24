Удмуртия. В Удмуртии ищут подрядчика, который займётся нанесением горизонтальной дорожной разметки на дорогах регионального и межмуниципального значения. Информация размещена на портале госзакупок.

Начальная (максимальная) цена договора составляет 100 млн рублей. Согласно документации, подрядчику предстоит выполнить разметку лакокрасочными и термопластичными материалами на дорогах в нескольких районах республики, включая Воткинский, Завьяловский, Каракулинский, Сарапульский, Камбарский районы, а также на территории Ижевска и Воткинска.

Разметка должна быть готова до 1 июня.

Заявки от подрядчиков на участие в конкурсе принимаются до 8 апреля.

Напомним, ранее был определён подрядчик, который зеймётся нанесением разметки исключительно в Ижевске.