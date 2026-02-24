Закрыть
Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
Экстремальные трюки и полёты под куполом: калейдоскоп счастья и адреналина в цирке Ижевска Лонгрид Ижевск урбанизированный Лонгрид Щелкунчик: погружение в сказку Лонгрид

На дорожную разметку в Ижевске в 2026 году выделили 85 млн рублей

10:26, 24 февраля, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
На дорожную разметку в Ижевске в 2026 году выделили 85 млн рублей
10:26, 24 февраля, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
34
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#разметка
Источник фото: ИА «Сусанин»
34
0

Контракт будет действовать до конца октября.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске ищут подрядчика на выполнение работ по нанесению дорожной разметки. Согласно документации, опубликованной на портале госзакупок, победителю торгов предстоит обновить линии на автомобильных дорогах общего пользования местного значения.

Подрядчику предстоит наносить разметку из различных материалов: эмалей, термопластика, холодного пластика и спрей-термопластика. В техническом задании перечислены все виды линий и символов — от продольных линий до обозначений пешеходных переходов, стоп-линий, «вафельницы» и изображений дорожных знаков на асфальте.

Работа будет идти по заявкам заказчика. Максимальная цена контракта составляет более 85 млн рублей.
Заявки принимаются до 16 марта.

Напомним, в прошлом году дорожную разметку в Ижевске начали наносить в конце апреля

Мы в соцсетях:   #Телеграм #ВКонтакте #Одноклассники #MAX

10:26, 24 февраля, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
34
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#разметка