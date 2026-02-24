Ижевск. Удмуртия. В Ижевске ищут подрядчика на выполнение работ по нанесению дорожной разметки. Согласно документации, опубликованной на портале госзакупок, победителю торгов предстоит обновить линии на автомобильных дорогах общего пользования местного значения.

Подрядчику предстоит наносить разметку из различных материалов: эмалей, термопластика, холодного пластика и спрей-термопластика. В техническом задании перечислены все виды линий и символов — от продольных линий до обозначений пешеходных переходов, стоп-линий, «вафельницы» и изображений дорожных знаков на асфальте.

Работа будет идти по заявкам заказчика. Максимальная цена контракта составляет более 85 млн рублей.

Заявки принимаются до 16 марта.

Напомним, в прошлом году дорожную разметку в Ижевске начали наносить в конце апреля