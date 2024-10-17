Закрыть
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
«Ижсинтез-Химпром» - синтез чистоты и здоровья Лонгрид Лихие 1920-е: Восстановленная память «Дуровской грани» Лонгрид Русь Дружинная Лонгрид

В Ижевске введён режим повышенной готовности в границах трёх разрушающихся бараков

15:05, 17 октября, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
В Ижевске введён режим повышенной готовности в границах трёх разрушающихся бараков
15:05, 17 октября, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
597
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#аварийное жилье
Источник фото: Яндекс Карты
597
0

Управлению благоустройства поручено принять меры по предупреждению чрезвычайных ситуаций. 

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске на территории трёх расселённых бараков введён режим повышенной готовности во избежание возникновения чрезвычайных ситуаций. Соответствующее постановление опубликовано на сайте города.

Дома находятся по адресам: городок Машиностроителей, 36, улица Вадима Сивкова 140а и городок Машиностроителей, 51. Первые два дома повреждены пожарами, состояние второго также оставляет желать лучшего. При этом доступ в здания не ограничен. 

Управлению благоустройства поручено разработать план по предупреждению чрезвычайных ситуаций.

15:05, 17 октября, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
597
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#аварийное жилье