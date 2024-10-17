В Ижевске введён режим повышенной готовности в границах трёх разрушающихся бараков

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске на территории трёх расселённых бараков введён режим повышенной готовности во избежание возникновения чрезвычайных ситуаций. Соответствующее постановление опубликовано на сайте города.

Дома находятся по адресам: городок Машиностроителей, 36, улица Вадима Сивкова 140а и городок Машиностроителей, 51. Первые два дома повреждены пожарами, состояние второго также оставляет желать лучшего. При этом доступ в здания не ограничен.

Управлению благоустройства поручено разработать план по предупреждению чрезвычайных ситуаций.