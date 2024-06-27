Жители дома по улице Софьи Ковалевской, 2 в Ижевске вскоре вернутся в свои квартиры

Ижевск. Удмуртия. Жители дома по улице Софьи Ковалевской, 2 в Ижевске вскоре смогут вернуться в родные стены. Об этом сообщается в соцсетях Народного фронта в Удмуртии.

История началась в прошлом году. В начале марта 2024 года в Народный фронт обратились жильцы дома 1957 года постройки с просьбой принять сигнал на недобросовестность действий подрядчиков и управляющей компании — МУП «СпДУ». В здании ремонт начался летом и длился до декабря 2023 года. Осадки при незакрытой кровле, привели к намоканию чердачных конструкций. В подъезде провис потолок, поползли трещины, со слов жителей — в одной из квартир произошло обрушение.

Жильцов второго этажа временно расселили, а подрядчики и УК решили вопрос «оригинально»: установили подпорки и вывесили объявление об аварийности перекрытий. Это дело предложили решать жильцам из своего кармана.

В конце марта 2024 года общественники выяснили, что дом принял участие в программе капремонта общего имущества многоквартирных домов. По итогам торгов НУО «Фонд капитального ремонта в УР» заключил контракт с ООО «СК Капитал». Без должного контроля у подрядчика что-то пошло не так, сроки затянулись, что и привело к намоканию чердачных перекрытий и обрушению потолков в квартирах, жить в которых стало невозможно.

После вмешательства Народного фронта к вопросу подключились надзорные и контролирующие ведомства. Управляющая компания МУП «СпДУ» самостоятельно взяла на себя расходы: заменила перекрытия, настелила новые потолки, хотя и считает, что Фонд капремонта виноват не меньше, но самоустранился.

Новый подрядчик — ООО «Византия» — показал себя с лучшей стороны. На конец июня потолки восстановили, чердачные перекрытия поменяли. Жители готовы вернуться в свои квартиры и благодарят всех, кто помог решить возникшую проблему.