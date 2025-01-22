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За пять лет в Сарапуле два десятка домов признали аварийными

17:10, 22 января, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
За пять лет в Сарапуле два десятка домов признали аварийными
17:10, 22 января, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
114
0
#Сарапул\n#Удмуртия\n#аварийное жилье
Источник фото: ИА «Сусанин»
114
0

Их расселение начнётся осенью 2025 года. 

Сарапул. Удмуртия. В Сарапуле за период с 1 января 2017 до 1 января 2022 года аварийными признали 21 многоквартирный дом. Об этом сообщил министр строительства УР Михаил Баранов. 

Расселению подлежит 5 340 квадратных метров жилплощади. Процесс будет поэтапным и займёт пять лет. 

«В информационной системе Фонда развития территорий данные об этих домах отсутствуют, их необходимо внести в срок до 25 января 2025 года. – дал поручение администрации города Михаил Баранов.


 

17:10, 22 января, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
114
0
#Сарапул\n#Удмуртия\n#аварийное жилье