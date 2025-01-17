Жители аварийного дома в удмуртском селе Менил пожаловались в Следком РФ на нарушение своих прав 

Игра. Удмуртия. Жители села Менил Игринского района Удмуртии пожаловались на невыносимые условия жизни в разрушающемся многоквартирном доме на улице Мира. Обращение граждане подали в приёмную председателя следственного комитета РФ Александра Бастрыкина, сообщает пресс-служба ведомства.

Дом был возведён в 1963 году. В настоящий момент его состояние непригодно для дальнейшего использования, здание разрушается.

«Ввиду значительного физического износа конструкций девять лет назад строение признано аварийным, однако до настоящего времени благоустроенное жилье гражданам не предоставлено, установленный до конца декабря 2023 года срок расселения постоянно переносится», — говорится в сообщении Следкома.

Следственным управлением по Удмуртии начата процессуальная проверка. Александр Бастрыкин поставил её ход на контроль в центральном аппарате и поручил руководителю регионального управления Рустаму Тугушеву представить доклад о ее промежуточных результатах и принятом по итогам решении.