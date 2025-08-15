Закрыть
В Сарапуле завершили ремонт дома купца Корешева

17:51, 15 августа, 2025
Роман Перевощиков
журналист
#Сарапул\n#Удмуртия\n#ЗАГС\n#историческая среда\n#культурное наследие\n#реставрация\n#история
Источник фото: пресс-служба администрации Сарапула
563
0

В здании находится ЗАГС.

Сарапул. Удмуртия. В Сарапуле отремонтировали ЗАГС, который находится в особняке купца Павла Корешева, построенного в 1907 году. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Отмечается, что здание, которое является объектом культурного наследия федерального значения, не только сохранило свой исторический облик, но и приобрело современный уровень комфорта.

«Теперь молодожены смогут фотографироваться у действительно красивого исторического особняка — ничего не сыплется, углы не оббиты, двери замечательные, крыльцо просто шикарное», — делится руководитель управления ЗАГС Елена Габова.

Как отметил директор МУ «Служба заказчика» Александр Суханов, здание подверглось комплексному ремонту: отреставрирован фасад, гидроизолирован и капитально отремонтирован цоколь, восстановлены двери балкона, обновлены два крыльца и входные группы.

Ремонт имеет гарантию в пять лет. Подрядная организация, которая делала ремонт, пообещала реагировать на любые обращения по содержанию здания.

