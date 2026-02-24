Ижевск. Удмуртия. В Ижевске хотят продать «Дом Лятушевича», чтобы сохранить его как объект культурного наследия. Об этом сообщает Минимущество Удмуртии.

Здание построили в 1807 году по проекту архитектора Семёна Дудина. Дом располагается на улице Вадима Сивкова, 180 и является одним из старейших зданий Ижевска.

«Дом Лятушевича» долгое время не использовали для государственных нужд. В 2022 году особняк передали Ижевской епархии, но администрация митрополита Удмуртского отказалась от него. Здание осталось на балансе Нацбиблиотеки республики.

Чтобы сохранить объект культурного наследия, было решено выставить его на конкурс. В настоящий момент сотрудники Минимущества и Минкультуры Удмуртии ведут подготовку дома к реализации. Обязательным его условием станет дальнейшая реставрация особняка.

Напомним, что ранее в Ижевске за 3,4 млн рублей продали разрушающуюся дачу оружейника Петрова на Воложке. А в конце 2026 года планируется провести торги по реализации главного корпуса Ижевского оружейного завода и участка под ним.