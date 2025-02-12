Ижевск. Удмуртия. В Ижевске к 20 апреля планируют завершить благоустройство Сквера Победы. Об этом сообщает пресс-служба администрации Ижевска.

Сквер обновляют в преддверии празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Преображение общественного пространства началось в июне 2024 года. Тогда в сквере посадили сирень, яблони и дубы. Всего здесь планируется высадить 80 новых деревьев.

В сентябре в сквере отключили вечный огонь, так как рядом начался ремонт Монумента боевой и трудовой славы. А в октябре скульптура неизвестного солдата у Вечного огня приобрела первоначальный вид — её перекрасили в чёрный.

Реконструкция до сих пор идёт. На месте рабочие уложили крупноформатную плитку и провели электромонтажные работы. На западной стороне Монумента боевой и трудовой славы уже заменили гранитную облицовку, рабочим осталось восстановить надписи и барельеф. Также подходит к завершению облицовка второй стороны памятника.

Весной подрядчик проведёт бетонирование лестниц, которые ведут к вечному огню, и озеленит территорию. Работы должны завершиться не позднее 20 апреля.

Всего к 9 мая в Ижевске приведут в порядок 86 памятных мест.