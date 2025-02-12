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Благоустройство Сквера Победы в Ижевске завершат до 20 апреля

12:20, 12 февраля, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
Благоустройство Сквера Победы в Ижевске завершат до 20 апреля
12:20, 12 февраля, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
75
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#благоустройство\n#сквер
Источник фото: пресс-служба администрации Ижевска
75
0

Работы по обновлению Монумента боевой и трудовой славы ещё идут.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске к 20 апреля планируют завершить благоустройство Сквера Победы. Об этом сообщает пресс-служба администрации Ижевска. 

Сквер обновляют в преддверии празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Преображение общественного пространства началось в июне 2024 года. Тогда в сквере посадили сирень, яблони и дубы. Всего здесь планируется высадить 80 новых деревьев. 

В сентябре в сквере отключили вечный огонь, так как рядом начался ремонт Монумента боевой и трудовой славы. А в октябре скульптура неизвестного солдата у Вечного огня приобрела первоначальный вид — её перекрасили в чёрный

Реконструкция до сих пор идёт. На месте рабочие уложили крупноформатную плитку и провели электромонтажные работы. На западной стороне Монумента боевой и трудовой славы уже заменили гранитную облицовку, рабочим осталось восстановить надписи и барельеф. Также подходит к завершению облицовка второй стороны памятника. 

Весной подрядчик проведёт бетонирование лестниц, которые ведут к вечному огню, и озеленит территорию. Работы должны завершиться не позднее 20 апреля. 

Всего к 9 мая в Ижевске приведут в порядок 86 памятных мест. 

12:20, 12 февраля, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
75
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#благоустройство\n#сквер