Новый сквер появился в Сарапуле напротив бывшего завода имени Дзержинского

Сарапул. Удмуртия. Один из резидентов территории опережающего развития «Сарапул» благоустроил сквер на прилегающей к его предприятию территории. Об этом сообщил глава города Виктор Шестаков.

Сквер располагается у бывшего завода имени Дзержинского, помещения которого сейчас занимает ряд предприятий, в том числе резидент ТОР «Сарапул» компания «Мебельрум», которая и провела благоустройство прилегающей территории.

В новом общественном пространстве уложена брусчатка, установлены скамейки, качели, приведены в порядок деревья.