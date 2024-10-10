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Новый сквер появился в Сарапуле напротив бывшего завода имени Дзержинского

17:40, 10 октября, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
Новый сквер появился в Сарапуле напротив бывшего завода имени Дзержинского
17:40, 10 октября, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
469
0
#Сарапул\n#Удмуртия\n#сквер\n#благоустройство
Фото: Виктор Шестаков (ВКонтакте)
469
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Работы выполнены за счёт частного инвестора.

Сарапул. Удмуртия. Один из резидентов территории опережающего развития «Сарапул» благоустроил сквер на прилегающей к его предприятию территории. Об этом сообщил глава города Виктор Шестаков. 

Сквер располагается у бывшего завода имени Дзержинского, помещения которого сейчас занимает ряд предприятий, в том числе резидент ТОР «Сарапул» компания «Мебельрум», которая и провела благоустройство прилегающей территории. 

В новом общественном пространстве уложена брусчатка, установлены скамейки, качели, приведены в порядок деревья. 

17:40, 10 октября, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
469
0
#Сарапул\n#Удмуртия\n#сквер\n#благоустройство