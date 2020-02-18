Реставрация «сталинки» на улице Пушкинской началась в Ижевске

Здание входит в состав объекта культурного наследия «Ансамбль жилой застройки…».

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске началась реставрация многоквартирного дома по адресу улица Пушкинская, 198. Об этом «Сусанину» во вторник, 18 февраля, сообщили в региональном «Союзе архитекторов».

«Начали ремонт. Получили все разрешения от агентства по охране памятников, от городских властей, от всех заинтересованных служб. Поставили бытовки во дворе и начали планомерно работать согласно проекту производства работ», — сообщила с места событий архитектор и реставратор Нина Степанюк.

Она уточнила, что сейчас производят демонтаж повреждённых конструкций балконов с разрешения жителей дома. Удаляют повреждённые балясины, фрагменты сломанной лепнины. Рядом с домом оборудовали площадку, по ходу вскрытия специалисты обмеряют, фотографируют и диагностируют постройку. Детали снятой лепнины складывают в поддон. Утраченные фрагменты восстановят в ходе реставрации.

Отметим, что здание входит в состав объекта культурного наследия регионального значения «Ансамбль жилой застройки улицы Пушкинской, 1930-е гг., 1953- 1959 гг.». Ввиду охранных обязательств по закону здесь нельзя проводить реконструкцию, а возможно лишь реставрацию с сохранением или восстановлением всех деталей.

«Отделочные работы на стенах начнутся тогда, когда установятся положительные температуры. Сейчас же по образцам начнут восстанавливать утраченные детали архитектурного декора», — сказала Нина Степанюк.

Она сообщила, что ремонтными работами занимается ООО «Адат», компания, которая имеет лицензию на реставрационные работы.





Фото: Данил Ральников

«Мы постараемся сегодня все демонтажные работы максимально произвести, чтобы завтра подъёмник не гнать и не перекрывать движение по Пушкинской для пешеходов», — рассказала Нина Степанюк.

Она подчеркнула, что перед специалистами также стоит задача не повредить кондиционеры, установленные на фасаде. Отметим, что они вовсе не должны находиться на фасадах памятников архитектуры.

«Это частная собственность, мы её не трогаем, пусть снимает уже министерство культуры или городские власти. Наше дело — выполнить ремонт», — резюмировала Нина Евгеньевна.