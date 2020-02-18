  • $ 63.31 ↓
  • € 68.62 ↓

Реставрация «сталинки» на улице Пушкинской началась в Ижевске

14:41, 18 февраля, 2020
Дмитрий Стрелков
Реставрация «сталинки» на улице Пушкинской началась в Ижевске
14:41, 18 февраля, 2020
Дмитрий Стрелков
90
0
#Ижевск\n#архитектура\n#Удмуртия\n#историческое наследие\n#реставрация
Фото: Данил Ральников
90
0

Здание входит в состав объекта культурного наследия «Ансамбль жилой застройки…».

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске началась реставрация многоквартирного дома по адресу улица Пушкинская, 198. Об этом «Сусанину» во вторник, 18 февраля, сообщили в региональном «Союзе архитекторов».

«Начали ремонт. Получили все разрешения от агентства по охране памятников, от городских властей, от всех заинтересованных служб. Поставили бытовки во дворе и начали планомерно работать согласно проекту производства работ», — сообщила с места событий архитектор и реставратор Нина Степанюк.

Она уточнила, что сейчас производят демонтаж повреждённых конструкций балконов с разрешения жителей дома. Удаляют повреждённые балясины, фрагменты сломанной лепнины. Рядом с домом оборудовали площадку, по ходу вскрытия специалисты обмеряют, фотографируют и диагностируют постройку. Детали снятой лепнины складывают в поддон. Утраченные фрагменты восстановят в ходе реставрации.

Отметим, что здание входит в состав объекта культурного наследия регионального значения «Ансамбль жилой застройки улицы Пушкинской, 1930-е гг., 1953- 1959 гг.». Ввиду охранных обязательств по закону здесь нельзя проводить реконструкцию, а возможно лишь реставрацию с сохранением или восстановлением всех деталей.

«Отделочные работы на стенах начнутся тогда, когда установятся положительные температуры. Сейчас же по образцам начнут восстанавливать утраченные детали архитектурного декора», — сказала Нина Степанюк.

Она сообщила, что ремонтными работами занимается ООО «Адат», компания, которая имеет лицензию на реставрационные работы.

дом 2.jpg

Фото: Данил Ральников

«Мы постараемся сегодня все демонтажные работы максимально произвести, чтобы завтра подъёмник не гнать и не перекрывать движение по Пушкинской для пешеходов», — рассказала Нина Степанюк.

Она подчеркнула, что перед специалистами также стоит задача не повредить кондиционеры, установленные на фасаде. Отметим, что они вовсе не должны находиться на фасадах памятников архитектуры.

«Это частная собственность, мы её не трогаем, пусть снимает уже министерство культуры или городские власти. Наше дело — выполнить ремонт», — резюмировала Нина Евгеньевна.

14:41, 18 февраля, 2020
Дмитрий Стрелков
90
0
#Ижевск\n#архитектура\n#Удмуртия\n#историческое наследие\n#реставрация

 

 

 


Рекомендуем

Тесты

Что вы знаете о дне всех влюблённых?

17:28, 14 февраля, 2020

Что вы знаете о коронавирусе 2019-nCoV?

16:28, 31 января, 2020

Что вы знаете о группе Битлз?

18:01, 16 января, 2020

Можно ли вам купаться в проруби?

13:50, 13 января, 2020

Что вы знаете о декабристах?

17:41, 10 января, 2020

Что вы знаете об ИА Сусанин?

17:41, 25 декабря, 2019

Не пора ли пересмотреть Гарри Поттера?

16:06, 20 декабря, 2019

Готовы ли вы к просмотру финала "Звёздных войн"?

17:01, 13 декабря, 2019

Кто все эти люди?

17:24, 15 ноября, 2019

Это было в Октябре?

17:35, 07 ноября, 2019

Если вы MAU, то этот тест для VAS

18:31, 01 ноября, 2019

Дружишь ли ты с деньгами?

21:24, 17 октября, 2019

Популярное

в Удмуртии
в России
в Мире

Следователи рассказали о подробностях убийства пропавшей в Можге девушки

13:00, 11 февраля, 2020
5894

Житель Ижевска выиграл в лотерею более 9 млн рублей

4020
15:55, 12 февраля, 2020

На Первом канале узнали, что Удмуртия – родина пельменей

3666
09:00, 14 февраля, 2020

Мужчина и ребенок погибли при столкновении легковушки и фуры в Удмуртии

3578
11:45, 14 февраля, 2020

Бывший замначальника кладбищ Ижевска предстал перед судом

2796
11:50, 12 февраля, 2020

ЦБ собирается продать государству Сбербанк

18:10, 11 февраля, 2020
1406

Россиянам могут дать скидки на оплату услуг ЖКХ

1355
12:09, 13 февраля, 2020

Петербурженку с симптомами коронавируса оштрафуют за побег из-под карантина

1307
17:48, 12 февраля, 2020

ГИБДД будет изымать поддельные документы о техосмотре

1270
13:10, 12 февраля, 2020

Следственные органы проверяют видео с обездвиженным пациентом, ползком покидающим больницу

1255
13:39, 14 февраля, 2020

Музыкант Тилль Линдеманн назвал свой новый проект русским матерным словом

10:50, 16 февраля, 2020
5637

Ученые предположили, что коронавирус может существовать вне организма 9 дней

4661
11:23, 14 февраля, 2020

Количество заразившихся и умерших от коронавируса резко подскочило в Китае

1203
10:16, 13 февраля, 2020

Внук Назарбаева обратился к властям Великобритании с просьбой о политическом убежище

1202
10:56, 13 февраля, 2020

Эрдоган потребовал от Сирии вывести войска из зоны деэскалации в Идлибе

1124
14:25, 12 февраля, 2020

Лонгриды

Создавая уровень жизни. На что ориентироваться при покупке квартиры

15:57, 13 февраля, 2020

Проездной за макулатуру

09:59, 04 февраля, 2020

Смерть подождёт

16:45, 20 января, 2020

Жить хорошо! А в ХОРОШО жить - ещё лучше!

10:33, 13 января, 2020

Молодой и активный

12:25, 31 декабря, 2019

Философия красоты

15:47, 25 декабря, 2019

Отпуск за один день

13:36, 25 декабря, 2019

Что нам принесет Белой крысы год?

14:02, 20 декабря, 2019

Легенда Глазовской теплоэлектроцентрали

17:15, 18 декабря, 2019

Город Оружейников - город мастеров!

17:05, 17 декабря, 2019

Год ЧистоПоУдмуртски

19:05, 16 декабря, 2019

Ускоритель бизнеса Удмуртии

15:32, 16 декабря, 2019