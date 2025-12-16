Ижевск. Удмуртия. В Ижевске 21 декабря в трёх городских парках одновременно зажгутся огни на ёлках (0+). Об этом говорится в сообществе городских общественных пространств «Парки Ижевска».

В парке Тишино развлекательная программа пройдёт с 11:00 до 13:00. А в парке Кирова и сквере Драгунова праздник запланирован с 11:00 до 12:00.

Взрослые и маленькие ижевчане вместе с волшебными героями пройдут новогодние испытания и не дадут сказочной нечисти сорвать праздник. Они будут водить хороводы, петь новогодние песни, танцевать на флешмобах и участвовать в эстафетах. И, конечно, каждый праздник посетит Дед Мороз, чтобы зажечь огни на ёлках.

Вход на мероприятия свободный, 0+

Напомним, что открытие главной ёлки Ижевска пройдёт 20 декабря на Центральной площади города.