Закрыть
Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
Щелкунчик: погружение в сказку Лонгрид ИРЗ для жизни Лонгрид Первый спутниковый снимок Ижевска Лонгрид

Новогодние ёлки в парках Ижевска зажгут 21 декабря

17:10, 16 декабря, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
Новогодние ёлки в парках Ижевска зажгут 21 декабря
17:10, 16 декабря, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
222
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#Ёлки\n#праздники\n#парки Ижевска
Источник фото: ИА «Сусанин»
222
0

В 11:00 развлекательная программа стартует в парках Тишино и Кирова, а также в сквере Драгунова.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске 21 декабря в трёх городских парках одновременно зажгутся огни на ёлках (0+). Об этом говорится в сообществе городских общественных пространств «Парки Ижевска».

В парке Тишино развлекательная программа пройдёт с 11:00 до 13:00. А в парке Кирова и сквере Драгунова праздник запланирован с 11:00 до 12:00.

Взрослые и маленькие ижевчане вместе с волшебными героями пройдут новогодние испытания и не дадут сказочной нечисти сорвать праздник. Они будут водить хороводы, петь новогодние песни, танцевать на флешмобах и участвовать в эстафетах. И, конечно, каждый праздник посетит Дед Мороз, чтобы зажечь огни на ёлках.

Вход на мероприятия свободный, 0+

Напомним, что открытие главной ёлки Ижевска пройдёт 20 декабря на Центральной площади города.  

Мы в соцсетях:   #Телеграм #ВКонтакте #Одноклассники

17:10, 16 декабря, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
222
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#Ёлки\n#праздники\n#парки Ижевска