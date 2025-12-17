Закрыть
Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск
Два катка откроют в парках Ижевска 20 и 21 декабря
15:50, 17 декабря, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
#Ижевск\n#Удмуртия\n#ледовый каток\n#парки Ижевска
Источник фото: ИА «Сусанин»
Кататься на коньках можно будет в парке Кирова и сквере Драгунова.

Ижевск. Удмуртия. В предстоящие выходные в Ижевске откроют катки в парке Кирова и сквере Драгунова (0+). Об этом пишет сообщество городских общественных пространств «Парки Ижевска».

Оба катка уже готовят к открытию. Покататься на коньках в парке Кирова можно будет с 20 декабря. А открытие катка в сквере Драгунова предварительно намечено на 20-21 декабря.

Катки будут работать ежедневно с 10:00 до 22:00. Со своими коньками вход свободный.

Также в Ижевске с 8 декабря заливают лёд на стадионе «Динамо». Об открытии этого катка пока не сообщалось.

Напомним, что текущей зимой катка в парке Горького не будет. Общественное пространство закрыли на всю зиму даже для прогулок.

0+

