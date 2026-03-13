Ижевск. Удмуртия. В парке Кирова и сквере Драгунова в Ижевске закрыли ледовые катки. Об этом говорится в сообществе городских общественных пространств «Парки Ижевска».

13 марта ледовые площадки работали последний день. Теперь их соберут лишь в следующем зимнем сезоне.

Напомним, что минувшей зимой в Ижевске работали 22 ледовых катка. В их число не вошёл каток в парке Горького, который в этот раз решили не заливать. Сам парк закрыли на техническое обслуживание на целую зиму, но весной его обещали вновь открыть для прогулок.