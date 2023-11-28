Сотрудники «Удмуртэнерго» начали устанавливать новогоднюю иллюминацию на улицах Ижевска

Ижевск. Удмуртия. Ижевск начали украшать новогодней иллюминацией. Об этом «Сусанину» рассказали в филиале ПАО «Россети Центр и Приволжье» — «Удмуртэнерго».

Сотрудники предприятия уже приступили к установке традиционных композиций из снежинок, звезд и шариков. Всего на улицах города будет развешено 612 светящихся конструкций. Они появятся вдоль дорог по улицам: Пушкинская, Кирова, Советская, Максима Горького, Коммунаров, Наговицына, Лихвинцева, Красногеройская и на переулке Северном.

Также праздничную иллюминацию установят в сквере Победы, сквере Металлургов, Парке желаний, Крымской аллее, сквере молодоженов, сквере Драгунова, сквере Гоголя, сквере Кудинова и в Татьянином сквере. Помимо этого деревья в сквере Гоголя, сквере Шувалова и перед администрацией Ижевска украсят гирляндами.

Еще новогодняя иллюминация появится на участке эспланады от улицы Карла Маркса до улицы Максима Горького.

Напомним, что на Центральной площади Ижевска уже начали установку 20-метровой ели. Её украсят 140 м гирлянды, 54 светящихся элемента и 130 шаров и звезд. А на верхушке будет установлена трехметровая звезда в виде солярного знака.

Все новогодние украшения «Удмуртэнерго» установит до 10 декабря. Также предприятие даст точки подсоединения к электричеству новым новогодним световым конструкциям на Центральной площади города.

Напомним, что в 2023 году новые конструкции иллюминации появятся по улице 10 лет Октября и улице Клубной. В пресс-службе администрации Ижевска «Сусанину» рассказали, что украшения привезут в Ижевск из Санкт-Петербурга. Сотрудники МКП «Горсвет» установят их в середине декабря.