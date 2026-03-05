Ижевск. Удмуртия. На портале Госзакупок объявлен тендер на выполнение проектных работ и инженерных изысканий для капитального ремонта здания Центрального госархива Удмуртии». Здание расположено на улице Камбарской в Ижевске.

Согласно опубликованному проекту контракта и техническому заданию, подрядчику предстоит разработать полный комплект проектной документации для обновления трех блоков здания 1995 года постройки (литеры А, Б, В). Общая площадь помещений, требующих ремонта, составляет почти 14 тысяч квадратных метров.

В перечень основных задач входит проведение технического обследования конструкций и инженерных систем, выполнение топографической съемки участка, а также непосредственная разработка проектной и сметной документации. Также планируется заменить лифт, капитально отремонтировать системы отопления, вентиляции, водоснабжения и электроснабжения.

Завершить весь комплекс проектных работ и получить заключение экспертизы необходимо до 1 августа 2026 года.

Начальная цена контракта составляет 6,5 млн рублей.