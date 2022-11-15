Закрыть
Все разделы Поиск
Обещания Спецпроект Удмуртия 18+ Спецпроект
Ижевское оружие Спецпроект 100-летие Удмуртии Спецпроект
Медведи-гиганты, иллюзионисты и клоунский дуэт Лонгрид Лихие 1920-е: как Ижевск протестовал против градостроительных решений властей Лонгрид Стретч-плёнка: как её перерабатывают и принимают ли в «Экодома» Ижевска Лонгрид

Фасад музея истории и культуры Воткинска украсили коваными арт-объектами

16:50, 15 ноября, 2022
Екатерина Сентемова
журналист
Фасад музея истории и культуры Воткинска украсили коваными арт-объектами
16:50, 15 ноября, 2022
Екатерина Сентемова
журналист
256
0
#Воткинск\n#Удмуртия\n#музей\n#арт\n#культура\n#история
Фото: пресс-служба администрации Воткинска
256
0

В вечернее время украшения будут подсвечиваться гирляндами.

Воткинск. Удмуртия. В Воткинске на фасаде городского музея истории и культуры установили 5 новых арт-объектов. Об этом сообщает пресс-служба администрации Воткинска в соцсети «ВКонтакте».

Кованые конструкции, которые украшают окна здания, появились в рамках проекта «ЗАпредельный музей». На грант от Президентского фонда культурных инициатив около здания создали арт-пространство, оформленное в формате горнозаводской культуры.

Изготовители конструкций отметили, что обвили свои работы 10-метровыми гирляндами, и уже вечером 15 ноября они загорятся теплым голубым и белым светом.

Напомним, что ранее в рамках проекта «ЗАпредельный музей» рядом со зданием установили кованую фигуру льва, скамейку и фонари.  

16:50, 15 ноября, 2022
Екатерина Сентемова
журналист
256
0
#Воткинск\n#Удмуртия\n#музей\n#арт\n#культура\n#история