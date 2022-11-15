Фасад музея истории и культуры Воткинска украсили коваными арт-объектами

Воткинск. Удмуртия. В Воткинске на фасаде городского музея истории и культуры установили 5 новых арт-объектов. Об этом сообщает пресс-служба администрации Воткинска в соцсети «ВКонтакте».

Кованые конструкции, которые украшают окна здания, появились в рамках проекта «ЗАпредельный музей». На грант от Президентского фонда культурных инициатив около здания создали арт-пространство, оформленное в формате горнозаводской культуры.

Изготовители конструкций отметили, что обвили свои работы 10-метровыми гирляндами, и уже вечером 15 ноября они загорятся теплым голубым и белым светом.

Напомним, что ранее в рамках проекта «ЗАпредельный музей» рядом со зданием установили кованую фигуру льва, скамейку и фонари.