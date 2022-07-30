В новый жилой квартал на улице Камбарской в Ижевске проложат подземные коммуникации

Ижевск. Удмуртия. Глава Ижевска Олег Бекмеметьев посетил стройплощадку будущего жилого комплекса на улице Камбарской, где ознакомился с ходом работ по строительству систем водоснабжения и канализации. Микрорайон застройки — бывший частный сектор, подземных коммуникаций здесь не было.

«Для того, чтобы соединить новые кварталы с существующей инженерной инфраструктурой, нужно 50 с лишним млн рублей на подключение сетей канализации и около 10 млн рублей на подключение сетей водоснабжения. Эти средства мы получаем в рамках федеральной программы «Стимул», и они не ложатся тяжёлым бременем на бюджет города. В результате есть возможность развивать городскую инфраструктуру, строить новые сети», — сказал Олег Бекмеметьев.

Напомним, федеральную программу «Стимул» запустили ещё в 2011 году, позже она вошла в федеральный проект «Жильё» нацпроекта «Жильё и городская среда». Программа предполагает субсидирование строительства социальной и коммунальной инфраструктуры в новых жилых районах.

«Этот квартал мы начали строить в 2020 году, — рассказал директор по строительству компании-застройщика Александр Баушев. — Первая очередь — примерно 27 тыс. квадратных метров; срок сдачи — 2023 год. Это первая часть большого района, который будет состоять из 200 тыс. кв. метров. Микрорайон рассчитан на проживание 7 000 человек».

Застройщик по программе «Стимул» предполагает построить сети водоснабжения и водоотведения, дорогу-дублёр улицы Камбарской, сети ливневой канализации.

«Программа «Стимул» очень своевременна, позволяет развивать сети в больших микрорайонах. Это сложно, когда застройщик приходит на абсолютно «пустую» площадку. Программа помогает сдержать рост цен на недвижимость. Кроме того, федеральное финансирование позволит построить социальные объекты в микрорайоне — школу и два детских сада», — подчеркнул Александр Баушев.

Всего в городе по программе «Стимул» реализуется девять проектов. В неё также входит расширение проезжей части на улице Тарасова и строительство дороги к школе на улице Берша.

И. о. министра строительства Ришат Ибрагимов также отметил, что в Ижевске и Завьяловском районе в 2022 году предусмотрено строительство по программе «Стимул» на 14 объектах. Чтобы включиться в федеральную программу, должно быть выполнено основное условие — утверждённый проект планировки и утверждённая проектно-сметная документация, получившая положительную оценку экспертизы.

Она также рассказал, что параллельно верстается план на будущий период. В Минстрой России отправлена заявка на 134 объекта, которые должны построить в 2023-2027 годах в Удмуртии. Общий объём финансирования примерно 7,7 млрд рублей.