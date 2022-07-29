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Ярослав Семенов: ни на одной площадке в Удмуртии нет рисков срыва сроков строительства

13:19, 29 июля, 2022
Екатерина Сентемова
Ярослав Семенов: ни на одной площадке в Удмуртии нет рисков срыва сроков строительства
13:19, 29 июля, 2022
Екатерина Сентемова
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#Удмуртия\n#строительство\n#жилье
Фото: vk.com (Ярослав Семенов)
182
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Регион является лидером в ПФО по динамике ввода жилья.

Ижевск. Удмуртия. Для поддержки сферы жилищного строительства в Удмуртии действуют меры поддержки. Об этом сообщил председатель правительства Удмуртии Ярослав Семенов на брифинге с журналистами 29 июля.

Ярослав Семенов отметил, что последние 13 лет в регионе наблюдается положительная динамика по вводу жилья. За 5 лет в Удмуртии построили 3,7 млн кв. м жилья. Если в 2017 году в республике обеспеченность жильем на человека составляла 22,1 кв. м, то в 2021 году показатель составил 24,1 кв. м на человека. 

«Мы в настоящий момент являемся лидером в Приволжском федеральном округе по темпам строительства жилья. Сейчас мы строим 124 многоквартирных дома и за полгода 2022 года построили 791 тысячу квадратных метров жилья, что составляет 188% к аналогичному периоду 2021 года. Из показателей этого года, план по вводу жилья — 900 тысяч квадратных метров — у нас уже выполнен на 88%, что, безусловно, не может нас не радовать», — рассказал председатель правительства Удмуртии Ярослав Семенов.

Несмотря на большое количество строящихся домов и число выданных разрешений на строительство, ситуация на рынке стройматериалов остается нестабильной. 

«На сегодняшний день мы фиксируем стабилизацию цен, по некоторым из позиций у нас даже идет снижение вниз, но тем не менее мы видим некоторую приостановку развития жилищного строительства, которое заключается в том, что застройщики сейчас приостанавливают выход на площадки. 124 строящихся дома это большой задел, но мы видим, что есть прямая зависимость с уровнем ключевой ставки», — поделился Ярослав Семенов.

Чтобы поддержать сферу строительство, на уровне федерального правительства и на уровне региона действуют меры поддержки:

  • На год продлевается срок разрешения на строительство объектов, которые должны были быть закончены в период с 13 апреля до 1 августа 2022 года;

  • До конца 2022 года в сфере жилищного строительства действует мораторий в отношении финансовых санкций к застройщикам и включения объектов в единый реестр проблемных объектов в случае нарушения срока передачи объектов более чем на 6 месяцев;

  • До начала 2023 года строительным компаниям, проектировщикам, компаниям, выполняющим инженерные изыскания, разрешают предоставлять займы за счет средств компенсационных фондов СРО;

  • Застройщик может не проводить госэкспертизу проектной документации, когда вносит изменения по замене строительных ресурсов на российские аналоги. Но в таком случае сметная стоимость строительства не должна увеличиться;

  • Застройщиков освобождают от уплаты налога за объект незавершенного строительства в период возведения объекта;

  • В регион поступили межбюджетные трансферты на строительство ряда соцобъектов, в связи с изменениями существенных условий уже заключенных контрактов;

  • Подрядным организациям, выполняющим свои обязательства на объектах капстроительства за счет федеральных и региональных средств, повысят авансовый платеж до 90%.  

«Нужно отметить, что мы полностью перешли на эскроу-счета, тем самым снизив риски. В настоящий момент у нас ни на одной площадке нет рисков срыва сроков», — отметил Ярослав Семенов.

13:19, 29 июля, 2022
Екатерина Сентемова
182
0
#Удмуртия\n#строительство\n#жилье