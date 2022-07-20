В ижевском микрорайоне «Буммаш» появится новая спортивная площадка

Ижевск. Удмуртия. В ижевском микрорайоне «Буммаш» началось строительство новой спортивной площадки. Многофункциональный объект для занятий физкультурой планируют оборудовать до конца августа. Об этом написала на своей странице в сети «ВКонтакте» руководитель управляющей компании «ЖРП №8» Ирина Плигина.

Площадка строится во дворе домов № 80, 88, 90 на улице Воткинское шоссе. Работы ведутся в рамках программы Гордумы Ижевска по исполнению наказов избирателей.

На объекте будет размещено поле для игры в баскетбол с современным покрытием и тренажерный зал под открытым небом. Тренироваться здесь смогут все желающие.