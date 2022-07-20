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В ижевском микрорайоне «Буммаш» появится новая спортивная площадка

09:45, 20 июля, 2022
Андрей Поносов
В ижевском микрорайоне «Буммаш» появится новая спортивная площадка
09:45, 20 июля, 2022
Андрей Поносов
581
0
#Ижевск\n#благоустройство\n#спорт\n#досуг\n#полезный город
Фото: vk.com/pliginairina
581
0

Физкультурную зону планируют оборудовать до конца лета.

Ижевск. Удмуртия. В ижевском микрорайоне «Буммаш» началось строительство новой спортивной площадки. Многофункциональный объект для занятий физкультурой планируют оборудовать до конца августа. Об этом написала на своей странице в сети «ВКонтакте» руководитель управляющей компании «ЖРП №8» Ирина Плигина.

Площадка строится во дворе домов № 80, 88, 90 на улице Воткинское шоссе. Работы ведутся в рамках программы Гордумы Ижевска по исполнению наказов избирателей.

На объекте будет размещено поле для игры в баскетбол с современным покрытием и тренажерный зал под открытым небом. Тренироваться здесь смогут все желающие.

09:45, 20 июля, 2022
Андрей Поносов
581
0
#Ижевск\n#благоустройство\n#спорт\n#досуг\n#полезный город