В 2022 году в Ижевске обновят более 70 км тепловых сетей

Ижевск. Удмуртия. В 2022 году в Ижевске обновят более 70 км теплосетей. Об этом сообщает пресс-служба Удмуртского филиала ПАО «Т Плюс».

Также будут модернизированы станции и другие объекты теплоснабжения. На обновление Ижевской ТЭЦ-2 по программе комплексной модернизации действующих в России тепловых электростанций ДПМ-2 уйдет более 11 млрд рублей. Для увеличения мощности станции на 30 МВт «Т Плюс» до 2026 года обновит третий и четвертый энергоблоки.

По словам главы Удмуртии Александра Бречалова, сейчас отопительный период в республике проходит в штатном режиме, а возникающие на сетях аварии быстро устраняются. В Ижевске к сезону удалось подготовиться благодаря модернизации тепловых пунктов, котельных и замены трубопроводов. На все это потратили 1,3 млрд рублей.

«Наша задача не только завершить этот сезон, но уже сейчас начать подготовку к периоду 2022–2023 годов. Конструктивный диалог, который сложился у нас с ПАО «Т Плюс», позволяет нам совместно работать на благо жителей. Компания обеспечивает энергоснабжение наших ключевых предприятий, внося свой вклад в стабильность экономики региона», — прокомментировал Александр Бречалов.