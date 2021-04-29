Воткинск вновь попытается стать ТОСЭРом

Новый статус станет стимулом для инвесторов.

Воткинск. Удмуртия. Воткинск вновь подаст заявку на получение статуса территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР). Об этом на сессии Госсовета Удмуртской Республики рассказал глава Воткинска Алексей Заметаев.

В 2021 году в городе планируют реализовать 16 инвестпроектов на сумму 1,2 млрд рублей, благодаря которым появится 127 рабочих мест. Ведется активная работа с инвесторами в тесном сотрудничестве с Воткинским и Шарканским районами. В стратегии развития кластера предусмотрена реализация 18 межмуниципальных проектов с объемом инвестиций около 4 млрд рублей. Это даст 1,5 тыс. рабочих мест и принесет свыше 90 млн рублей налогов.

В настоящее время власти обновляют заявку. По словам Алексея Заметаева, статус ТОСЭРа станет стимулом для инвесторов.

Напомним, в 2017 году город уже готовил заявку на получение статуса, но в 2019 году Воткинск не вошел в список из 14 ТОСЭРов, зато это удалось сделать Глазову.