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Воткинск остался без ТОСЭРа

10:55, 26 февраля, 2019
Дарья Саушина
10:55, 26 февраля, 2019
Дарья Саушина
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#экономика\n#Воткинск\n#Сарапул\n#Глазов\n#Александр Бречалов\n#ТОСЭР
Фото: ИА Сусанин
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Глава Удмуртии на сессии Госсовета сообщил, что «тема по ТОСЭРам закрыта».

Ижевск. Удмуртия. Воткинск в обозримом будущем не получит статус территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР). Как рассказал на сессии Госсовета Удмуртской Республики во вторник, 26 февраля, глава региона Александр Бречалов, во время инвестиционного форума в Сочи председатель российского правительства Дмитрий Медведев сообщил о создании 14 ТОСЭРов. Среди них оказался и Глазов. В ближайшие три года «северная столица» Удмуртии должна привлечь не менее 13 млрд рублей инвестиций и создать 2850 рабочих мест.

«Председатель правительства Дмитрий Анатольевич Медведев подписал постановление о данном статусе для 14 моногородов России. И тема на данный момент по ТОСЭРам закрыта. Сарапул и Глазов успели войти в эту программу», - сообщил руководитель региона.

Напомним, что Сарапул получил статус территории опережающего социально-экономического развития в сентябре 2017 года, Глазов – в феврале 2019 года. Воткинск подготовил заявку в конце 2017 года. 

Как пишет gtrk.tv, министр экономического развития России Максим Орешкин в начале февраля сообщил, что города будут лишаться статуса ТОСЭР за невыполнение целевых показателей. Кроме того, он рассказал, что «больше ТОСЭР в моногородах создано не будет. Однако правительство продолжит политику по поддержке занятости и развитию активности в моногородах».

10:55, 26 февраля, 2019
Дарья Саушина
272
0
#экономика\n#Воткинск\n#Сарапул\n#Глазов\n#Александр Бречалов\n#ТОСЭР

 

 

 


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