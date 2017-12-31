Удмуртия подготовила заявку на получение Воткинском статуса ТОСЭР

Сарапул уже стал территорией опережающего развития, Минэкономразвития рассматривает заявку Глазова.

Воткинск. Удмуртия. Воткинск также может получить статус территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР). Как сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртской Республики, регион подготовил заявку по этому моногороду. Кроме того, в Минэкономики России рассматриваются документы Глазова. А Сарапул в конце сентября уже стал ТОСЭРом.

«Вы знаете, что статус ТОСЭР в сентябре 2017 года уже присвоен городу Сарапулу. В Министерстве экономики России прорабатывается заявка на присвоение этого статуса по Глазову. Подготовлена заявка по Воткинску. Новая редакция инвестиционных законов Удмуртии предусматривает преференции резидентам ТОСЭР – упрощённый режим получения земельных участков без торгов, льготы по налогу на прибыль и на имущество организаций. Если говорить о налоге на имущество, то на первые пять налоговых периодов для резидентов ТОСЭР будет установлена нулевая налоговая ставка, на следующие пять – в размере 1,1%, в два раза ниже величины стандартной ставки», - рассказал первый заместитель председателя правительства Удмуртской Республики Александр Свинин.

В этом году в регионе внесли существенные изменения в инвестиционное законодательство. Упраздняется обязательное требование включения инвестиционного проекта, претендующего на получение мер государственной поддержки, в реестр инвестиционных проектов республики до участия инвестора в каких-либо конкурсных процедурах. Эта мера сократит количество административных процедур и ускорит сроки получения государственной поддержки проектам, доказавшим свою эффективность на этапе инвестиционного конкурса. Сам реестр продолжит своё существование, в него будут включаться проекты, по которым уже приняты решения о предоставлении тех или иных мер государственной поддержки.

Уточнён перечень критериев для отбора проектов, инициаторы которых могут получить земельный участок без торгов для реализации масштабного инвестиционного проекта. Также предлагается расширить перечень видов экономической деятельности, которые дают право на получение земли в аренду без конкурса. Так, дополнительно внесено направление «нефтехимия», что позволит создать в республике эту отрасль промышленности.

В то же время, правительство Удмуртии поддержало ряд законодательных изменений, уточняющих обязательства инвестора, которые он должен выполнить для получения государственной поддержки от республиканской власти.

Первое требование – обязательная постановка на учёт юридического лица, ИП или его филиала, реализующего инвестпроект, в налоговых органах Удмуртской республики. Речь идёт именно о предприятиях или филиалах. Регистрация обособленных предприятий или представительств, напрямую не обеспечивающая перечисления налогов в бюджет Удмуртии, не даёт инициатору инвестпроекта права на получение государственных преференций.

Второе новое условие для получения господдержки касается отсутствия у потенциального или действующего инвестора задолженности по налогам и сборам. Новые формулировки, приведённые в соответствие с налоговым кодексом, не допускают двоякого толкования.

Третье новшество – реализация инвестпроекта должна обеспечивать ежегодное увеличение налоговых отчислений в бюджет.

Напомним, что по мнению главы Удмуртии Александра Бречалова, в начале года ни один город республики не мог претендовать на статус ТОСЭР.