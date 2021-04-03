Власти Ижевска планируют взять 8 новых кредитов, чтобы погасить старые

Это не приведёт к увеличению муниципального долга.

Ижевск. Удмуртия. Администрация Ижевска в апреле 2021 года планирует провести 8 аукционов. Их общая сумма составляет 2,25 млрд рублей. Об этом сообщила пресс-служба города.

В число планируемых торгов входит: пять аукционов по открытию невозобновляемых кредитных линий, общая сумма которых — 1,4 млрд рублей. Начальная ставка составит 5,5% годовых. Срок займа — 183 дня. Ещё один кредит планируется на сумму 250 млн рублей. Начальная ставка — 5,5%, срок — 365 дней. Ещё два аукциона пройдут на сумму 600 млн рублей. Ставка — 6,5%. Срок — 365 дней.

Планируемые займы помогут городу рефинансировать текущие кредиты. Эти действия, заверяют в администрации, не приведут к увеличению муниципального долга, который на 1 февраля 2021 года составлял 4,6 млрд рублей, из них 4,4 млрд — кредиты, полученные в банках.