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Крымскую аллею в Ижевске украсили цветами

14:50, 18 марта, 2021
Екатерина Сентемова
Крымскую аллею в Ижевске украсили цветами
14:50, 18 марта, 2021
Екатерина Сентемова
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#фестиваль\n#весна\n#Крым\n#праздники
Фото: пресс-служба администрации Ижевска
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Акция прошла в честь годовщины присоединения Крыма к России.

Ижевск. Удмуртия. На Крымской аллее в Ижевске распустились «цветы». Как сообщает пресс-служба администрации Ижевска, их изготовили воспитанники детских садов города.  

Акция приурочена к седьмой годовщине воссоединения Крыма с Россией.

Аллея располагается между улицами 40 лет Победы и Первомайская, рядом с детскими садами и школой, и любой прохожий может увидеть поделки детей.

«Крымская неделя в Удмуртии» завершится 20 марта в Парке культуры Кирова, где пройдет грандиозный фестиваль «Крымская весна в Удмуртии». 

14:50, 18 марта, 2021
Екатерина Сентемова
78
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#фестиваль\n#весна\n#Крым\n#праздники