Крымскую аллею в Ижевске украсили цветами

Акция прошла в честь годовщины присоединения Крыма к России.

Ижевск. Удмуртия. На Крымской аллее в Ижевске распустились «цветы». Как сообщает пресс-служба администрации Ижевска, их изготовили воспитанники детских садов города.

Акция приурочена к седьмой годовщине воссоединения Крыма с Россией.

Аллея располагается между улицами 40 лет Победы и Первомайская, рядом с детскими садами и школой, и любой прохожий может увидеть поделки детей.

«Крымская неделя в Удмуртии» завершится 20 марта в Парке культуры Кирова, где пройдет грандиозный фестиваль «Крымская весна в Удмуртии».