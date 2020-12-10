Заготовка льда для новогоднего городка началась в Ижевске

Лед вырезают на акватории Ижевского пруда.

Ижевск. Удмуртия. Заготовка льда для новогоднего городка на Центральной площади началась в Ижевске в четверг, 10 декабря. Об этом сообщает пресс-служба столицы Удмуртской Республики.

Лед заготавливают на акватории Ижевского пруда. До понедельника планируется извлечь 600 кусков весом около 500 кг каждый.

«Необходимые нормы при это соблюдаются – лед чистый, его толщина около 27 сантиметров, при минимально допустимом значении 20», – отмечается в сообщении городских властей.

В четверг, 10 декабря, рабочие вырежут 182 куска льда, им дадут отлежаться, а в пятницу начнут перевозить на Центральную площадь.

Напомним, в этом году тематикой ледового городка на Центральной площади Ижевска станут 7 чудес света . На верхней площадке появятся 7 ледяных арок, символизирующих Любовь, Веру, Надежду, Дружбу, Гармонию, Счастье, Радость. Две ледяные горки установят между театром оперы и балета Удмуртии и отелем «Парк Инн». Рядом появятся трехметровые фигуры Деда Мороза и Снегурочки.

Главная городская ёлка засияет уже 19 декабря. На ней растянут 140-метровую гирлянду и повесят 130 шаров.