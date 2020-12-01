Глава Ижевска рассказал о проведении массовых мероприятий в новогодние праздники

Отмечать Новый год планируется в обычном режиме.

Ижевск. Удмуртия. Глава Ижевска Олег Бекмеметьев рассказал о проведении массовых мероприятий в новогодние праздники. Мэр встретился с журналистами 1 декабря.

«Мы готовимся к тому, что Новый год мы будем встречать в обычном, стандартном для нас режиме, поэтому у нас подготовлен сценарий достаточно активных каждодневных массовых мероприятий <…>. У нас есть и запасной вариант на случай того, если будут отменены все мероприятия», - пояснил глава.

Он добавил, что несмотря на сложную ситуацию по коронавирусу, Центральную площадь украсит ледовый городок и новогодняя ёлка. Если позволит эпидобстановка, для горожан устроят праздник.

«Я смотрю на статистику, Ижевск каждые сутки 100 плюс заболевших. Это говорит о том, что нам нужно исключать массовые мероприятия», - добавил Олег Бекмеметьев.

Глава призвал горожан не игнорировать требования и носить средства индивидуальной защиты.

Напомним, в этом году тематикой городка станут 7 чудес света. На верхней площадке появятся 7 ледяных арок, символизирующих Любовь, Веру, Надежду, Дружбу, Гармонию, Счастье, Радость. Две ледяные горки установят между театром оперы и балета Удмуртии и отелем «парк Инн».

Главная городская ёлка засияет уже 19 декабря. На ней растянут 140-метровую гирлянду и повесят 130 шаров.