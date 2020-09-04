День города в Можге: программа праздника

Завершатся гуляния фейерверком.

Можга. Удмуртия. Можга готовится к празднованию 185-летия города. Как сообщает пресс-служба местных властей, народные гуляния пройдут в субботу, 5 сентября.

Юбилейные праздничные мероприятия состоятся на Центральной площади города и в культурно-спортивном центре «Можга», а также на других площадках.

На Центральной площади праздник начнется в 11:00. На национальной площадке пройдет конкурс мастеров декоративно-прикладного творчества «Удмуртия Мастеровая», национальный марафон «Хоровод народных праздников»: удмуртский «Выль», яблочный, ореховый и медовый спас, татарский «Сабантуй», армянский «Вардавар». Там же расположится творческая площадка «Город Мастеров», где можно будет посетить выставку поделок учащихся школ и детсадов Можги, и фотозона «Россия нарядная».

На выставочной площадке состоится ярмарка-презентация общественных инициатив, предприятий и организаций «Активный город».

С 11:00 до 16:00 будет работать площадка «Можга памятная», где каждый может попробовать свои силы в настольных играх «Мемо-Можга», «Я шагаю по Можге», «Почетные жители Можги», «Памятники Можги». Желающие также смогут пройти квест по памятникам города, посвящённым Великой Отечественной войне «7,5 км. Маршрут Победы».

На культурно-познавательной площадке можно увидеть фотовыставки «Город, который всегда с тобой» и «Почётные граждане города Можги».

В 11:00, 13:00 и 15:00 организуют автотуры по историческим и памятным местам Можги, автобус будет отходить от стоянки у администрации города.

На художественной площадке в 11:00 стартует открытый городской конкурс художников «Это мой город!», а также пройдет викторина «Художники Удмуртии» и мастерклассы от преподавателей местной детской художественной школы.

Будет работать и детская площадка. С 12:00 до 14:00 там ждут гостей на игровой программе «Чудеса на 2 часа». Юных жителей Можги будут развлекать ростовые куклы. Также организаторы подготовили развивающую песочную игру для малышей «Рисуем сказку сами».

В 12:00 на спортивной площадке пройдут открытые городские соревнования по силовым видам спорта: армспорту, армлифтингу, тяге штанги.

В 13:00 состоится велопарад «Можга, вперёд!», сбор – в 12:30 на площадке магазина «Магнит Семейный».

В 13:30 – показательные выступления и мастер-классы от федерации велоспорта Удмуртской Республики «BMX-шоу» из Ижевска.

Программа на главной сцене:

11:30 – концертная программа Центра национальных культур Можги «Хоровод дружбы»;

12:30 – торжественное открытие праздника «Ты в сердце моём, город Можга»;

13:00 – музыкальный фестиваль с участием творческих коллективов города и участников конкурса «Лучший гимн города Можги»; шоу гигантских медведей и зеркальное шоу;

18:00 – 22:00 – творческий марафон «Добрый вечер, город!»;

18:00 – выступление коллективов и солистов города «СВЕТлый город»;

19:00 – выступление вокального квартета Удмуртской государственной филармонии (Ижевск);

20:00 – акробатическое шоу «Держава», выступление кавер-группы «Резидент» из Ижевска;

21:00 – праздничная дискотека от национального проекта «Эктоника» (Ижевск), огненное шоу;

21:45 – световое шоу «Зажигай, Можга!», праздничный фейерверк.

Программа КСЦ «Можга»:

9:00 – отрытое лично-командное первенство Можги и Можгинского района по городошному спорту среди сельских районов и городов Удмуртской Республики;

15:00 и 17:30 – футбольные матчи в рамках открытого первенства и кубка Можги;

15:00 – игровая программа «Радуга детства» (викторины, конкурсы, детская сказочная лотерея);

15:00 – конкурс рисунков на асфальте «Можга разноцветная»;

15:00 – праздничная концертная программа «Музыкальный фейерверк»;

17:00 – творческий проект «Три в одном» для детей и подростков (концертно-развлекательная программа и джинсовая вечеринка).

На дельтадроме в деревне Водзя в 10:00 начнется чемпионат Можги по парапланерному спорту на кубок Главы города в дисциплине «Полёт на точность».

На Шиловском пруду в Наговицынском микрорайоне в 11:00 стартуют показательные выступления судомоделистов.

В течение праздника будет организована торговля и аттракционы.

Всем участникам мероприятий рекомендуется иметь средства индивидуальной защиты.

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