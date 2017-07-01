Власти Ижевска: инвестор готов благоустроить Ярушкинский дендропарк

Общественники и чиновники пока не пришли к единому мнению по поводу судьбы территории.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске прошло очередное обсуждение судьбы Ярушкинского дендропарка. Общественники встретились с представителями городских властей в муниципалитете в пятницу, 30 июня.

Обсуждение получилось бурным, однако к единому мнению стороны не пришли. Жители требовали «сохранить» территорию, депутат Гордумы Ижевска Михаил Молоков предлагал благоустроить дендропарк.

«Я как инвестор выступил с предложением его благоустроить. <…> И дети будут заниматься, и взрослые. «Лыжня России» будет лучше проходить, если территория будет благоустроена», - отметил он в своем выступлении.

Глава Ижевска Юрий Тюрин пояснил: «Площадка достаточно большая. Там действительно спортом занимаются дети. И места может хватить и для настоящего дендропарка, где будут все ценные породы деревьев высажены, подтверждены, таблички сделаны, и для лыжных трас, велодорожек и так далее. Но нужно услышать всех жителей. <…> Инвестор не спешит ничего вкладывать, даже еще концепции нет. Он просто предложил свои услуги в том плане, что если ему на первой линии разрешат построить спортивные сооружения, то он облагородит этот дендропарк».

Градоначальник отметил, что обсуждения на «большой площадке» только начались, и подчеркнул, что ждет более активного участия в них горожан.