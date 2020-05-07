Паводок в Ижевске прошёл без аварийных ситуаций

Половодье в 2020 году было ниже средних значений.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске паводок 2020 года прошёл без аварийных ситуаций. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

На сегодняшний день уровень воды в реках и водоёмах Удмуртии достигли среднемесячных многолетних значений. Уровень поверхности Ижевского пруда составляет 99,27 метров над уровнем Балтийского моря, а сброс воды равен 21 кубометру в секунду.

Паводок в 2020 году был ниже средних многолетних значений и прошёл спокойно.

Напомним, что данный специалистами прогноз на половодье в Удмуртии сбылся.