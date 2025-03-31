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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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На городском пляже Ижевского пруда могут разрешить капитальное строительство

10:00, 31 марта, 2025
Дмитрий Стрелков
журналист
На городском пляже Ижевского пруда могут разрешить капитальное строительство
10:00, 31 марта, 2025
Дмитрий Стрелков
журналист
796
0
#Ижевск\n#Ижевский пруд\n#пляж
Источник фото: администрация Ижевска
796
0

До 3 апреля на эту тему проводится общественное обсуждение.

Ижевск. Удмуртия. На территории городского пляжа на Ижевском пруду хотят разрешить возводить капитальные постройки. Соответствующее предложение вынесено на общественное обсуждение (18+).

Проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Ижевска предлагает выделить новую зону, на которой будут разрешены «все виды использования земельных участков и объектов капитального строительства». Делается это для «обеспечения правовых условий многофункционального использования территории пляжа, в том числе в целях отдыха и проведения досуга населения».

Речь идёт конкретно о территории городского пляжа. В действующей редакции эта территория значится как «зона зелёных насаждений общего и ограниченного пользования, внутриквартального озеленения».

Ознакомиться с проектом и высказать своё мнение горожане могут по ссылке на муниципальный портал.

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10:00, 31 марта, 2025
Дмитрий Стрелков
журналист
796
0
#Ижевск\n#Ижевский пруд\n#пляж