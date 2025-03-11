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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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Спасатели проверили толщину льда на Ижевском пруду

13:39, 11 марта, 2025
Роман Перевощиков
журналист
Спасатели проверили толщину льда на Ижевском пруду
13:39, 11 марта, 2025
Роман Перевощиков
журналист
63
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#Ижевский пруд\n#МЧС Удмуртии\n#спасатели\n#тонкий лёд\n#водоёмы\n#Кама
Источник фото: ИА «Сусанин»
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На данный момент она является безопасной.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске 11 марта спасатели проверили толщину льда на Ижевском пруду. Об этом сообщает МЧС Удмуртии в своих соцсетях.

Толщина льда на пруду составила 60 сантиметров, что является безопасным показателем.

По-другому ситуация складывается на реках Удмуртии. На Каме толщина льда варьируется от 0 до 30 сантиметров.

«На Каме есть промоины, соответственно, безопасно находиться на реке уже нельзя», – предупреждают спасатели.

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13:39, 11 марта, 2025
Роман Перевощиков
журналист
63
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#Ижевский пруд\n#МЧС Удмуртии\n#спасатели\n#тонкий лёд\n#водоёмы\n#Кама