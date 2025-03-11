Ижевск. Удмуртия. В Ижевске 11 марта спасатели проверили толщину льда на Ижевском пруду. Об этом сообщает МЧС Удмуртии в своих соцсетях.

Толщина льда на пруду составила 60 сантиметров, что является безопасным показателем.

По-другому ситуация складывается на реках Удмуртии. На Каме толщина льда варьируется от 0 до 30 сантиметров.

«На Каме есть промоины, соответственно, безопасно находиться на реке уже нельзя», – предупреждают спасатели.