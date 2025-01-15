Чин великого освящения воды совершат во льдах Ижевского пруда в субботу

Ижевск. Удмуртия. Единственная официальная иордань в Ижевске будет оборудована напротив здания городского поисково-спасательного отряда на улице Береговой, 1б. Как сообщает администрация столицы, толщина льда на этом месте сегодня составляет 30 см, это позволит разместиться у купели всем желающим.

Подъездные пути и саму площадку, где устроят купель, очистят от снега. Для безопасности горожан поставят ограждения, оборудуют безопасные деревянные сходы, настилы, палатки для переодевания. На месте будут дежурить бригады Скорой помощи и спасатели.

Чин великого освящения воды совершат в субботу, 18 января, после 12:00. Купель на Ижевском пруду будет работать с 18:00 18 января до 00:00 20 января. На это время будет организовано дежурство спасателей.

Напомним, всего в Удмуртии на Крещение Господне организуют более 50 купелей. Врачи республики рассказали, кому лучше воздержаться от крещенских купаний.

Русская православная Церковь также ежегодно напоминает, что окунание в прорубь «уважаемых моржей» не смывает никаких грехов. Грехи могут прощаться только на таинстве исповеди.

Правящий архиерей, митрополит Ижевский и Удмуртский Викторин проведёт следующие богослужения:

- 18 января, 08:00 — литургия в храме святой мученицы Татианы города Ижевска. Сочельник Крещения Господня. Великое освящение воды. Начало купаний.

- 19 Января, 09:00 – литургия в Михаило-Архангельском кафедральном соборе города Ижевска по случаю праздника Крещения Господня. Великое освящение воды.